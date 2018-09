Cederistas de Lajas en Cienfuegos Vanguardia Nacional

El acto provincial por el aniversario 58 de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, se efectuó en Lajas, Cienfuegos, merecedor de la condición de Vanguardia Nacional.

Durante el encuentro celebrado en la Casa de la Cultura se entregaron postales a los fundadores y condecoraciones a cederistas destacados por el cumplimiento de las tareas en el barrio.

Una representación de jóvenes recibió el carné de los CDR, mientras las cederistas Magalis Águila y Lázara Ruiz merecieron la Medalla 28 de Septiembre y la Distinción Por la Unidad del Barrio y la Defensa de la Patria.

Anneris Contreras Mora, coordinadora de la organización en Lajas, Cienfuegos, recibió el certificado de Vanguardia Nacional de manos de Alberto Vega, primer secretario del Partido en la demarcación y Loreley García, máxima dirigente cederista en la provincia.



