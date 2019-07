Caravana de Pastores por la Paz rinde homenaje a Lucius Walker (+Fotos)

La Habana, Cuba. – La edición 30 de la Caravana de Amistad Estados Unidos-Cuba Pastores por la Paz rindió hoy homenaje a Lucius Walker, líder de la organización y defensor de los Derechos humanos.

Durante la cita, la pastora y miembro de la directiva del Centro Martín Luther King, Izet Samá, explicó que existen personas e instituciones que intentan detener esta caravana de solidaridad, pero será difícil parar la fuerza de la justicia y soberanía que los une con la isla.

El verdadero objetivo lo constituye la solidaridad brindada a un pueblo amenazado por un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la Casa Blanca, señaló Samá.

Los Pastores por la Paz guardan con celo el legado de la amistad entre el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y el fundador de la organización religiosa norteamericana, Lucius Walker como un puente entre ambos pueblos.

Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO-Pastores por la Paz, declaró que este viaje es una muestra de valentía y creciente solidaridad de los caravanistas con la Mayor de las Antillas.

