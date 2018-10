Capacitados trabajadores por cuenta propia

Más del 60 por ciento de los trabajadores por cuenta propia de Cuba han recibido capacitación sobre las nuevas regulaciones para el reordenamiento de esa actividad, cuyas medidas entrarán en vigor el siete de diciembre.

Desde que en julio se publicaron las normas en la Gaceta Oficial se realizó un amplio proceso de preparación que incluyó seminarios y el acceso a asesoría y documentación especializada.

Como parte de ese proceso también fueron capacitados alrededor de 25 funcionarios y dirigentes, encargados de controlar e implementar las normativas, las cuales responden a solicitudes hechas por los trabajadores, la población y los resultados de diagnósticos de las experiencias que existen.

En la actualidad, en Cuba ejercen esa actividad más de 590 mil personas, lo que representa el 13 por ciento de la ocupación del país y el cinco por ciento de los ingresos tributarios.

