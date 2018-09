Canal cubano de noticias ampliará su programación

La Habana, Cuba. – El 17 de septiembre, el Canal Caribe-Canal HD iniciará sus transmisiones desde las 04:00 de la tarde, como parte del empeño por lograr una programación informativa que a largo plazo debe emitirse 24 horas continuas.

Durante una reunión con presentadores, periodistas y técnicos, el director del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Ovidio Cabrera, destacó que la frescura del lenguaje, la inmediatez, y la mayor interacción con televidentes y telecentros, distinguirán la ruta de este proyecto.

Desde el lunes, la cartelera del nuevo horario incluirá dos rondas de noticias, un recorrido por las principales informaciones de la web y diferentes propuestas audiovisuales.

El 1 de octubre esos espacios se integrarán al Informativo En Tiempo Real que incluirá además, análisis, entrevistas en vivo y cámaras en la calle, entre otras dinámicas propuestas.

