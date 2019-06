Campesinos ratifican que un mundo mejor es posible

La Habana, Cuba. – Como parte del programa del VII Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que tiene lugar en Cuba, los participantes intercambiarán hoy con campesinos de cooperativas y fincas de La Habana, Artemisa y Mayabeque.

Durante la segunda jornada del evento se realizó la V Asamblea de Mujeres, la cual al decir de la dominicana Juana Ferrer constituyó una reafirmación de que continuarán la lucha y apoyarán a los gobiernos progresistas de la región que hacen frente al imperialismo.

La brasileña Iridiani Seibert afirmó que para las mujeres campesinas, indígenas y afrodecendientes de América Latina y El Caribe realizar este Congreso en Cuba es un honor, pues la Revolución cubana constituye el ejemplo de la sociedad socialista que todos quieren.

Significó que las mujeres desean un mundo libre, donde prime la soberanía de las naciones y la soberanía alimentaria.

