Campesinos latinoamericanos se darán cita en Cuba

La Habana, Cuba. – Unos 350 delegados de 21 países participarán entre el 25 y el 30 próximos en el VII Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en Güira de Melena, Artemisa.

La cita, que por primera vez se desarrollará en el Caribe, tendrá como consigna: Desde el territorio unidad, lucha y resistencia por el socialismo y la soberanía de los pueblos.

Informa el Buró Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) que los principales temas que se debatirán son la construcción del Socialismo en el actual contexto político, económico y social de América Latina y el Caribe y la Reforma Agraria.

Explica que el cronograma del Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo incluye asambleas de jóvenes y mujeres, y visitas a fincas y cooperativas de la Isla.

