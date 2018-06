Camagüey preserva su historia

Por los 50 años del Archivo Histórico Provincial de Camagüey, sesiona el I Taller de Gestión Documental, entre especialistas de ese sistema de varias regiones cubanas.

Auspiciada por el centro agramontino, segundo en el país por el volumen de sus fondos, la cita propicia el diálogo sobre principales problemas en su quehacer para la conservación de los documentos así como la falta de gestión en organismos y empresas.

La Doctora Andrea Armas, delegada provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, exhortó a los trabajadores del Archivo camagüeyano a desarrollar cada día mejor su labor para salvar el patrimonio documental cubano.

La necesidad de cuidar y preservar la memoria escrita de la nación es uno de los temas sobre los que más de debate en el encuentro, donde Emilio Fonseca, del Archivo de Camagüey, aseguró que allí preservan documentos que datan de mil 714.

