Camagüey cuida sus abuelos

Como parte del programa de atención al adulto mayor, el sistema de Salud en Camagüey desarrolla un grupo de acciones para mejorar la calidad de vida de esas personas.

La doctora Sandra Díaz, destacó que el monitoreo de la evolución biológica, psicológica, social y funcional y los análisis clínicos en cada policlínico, son acciones que se acometen en el nivel primario de Salud, a partir de las políticas trazadas ante el acelerado envejecimiento de la población.

En la atención secundaria, agregó, incrementan el número de camas en los servicios de Geriatría, capacitación de los profesionales en la atención de los ancianos y perfeccionan la proyección comunitaria.

También, puntualizó la especialista, han incrementado capacidades en las casas de abuelos en algunos municipios camagüeyanos y serán restaurados los centros de atención Geriátrica de Nuevitas, Florida y Santa Cruz del Sur.

