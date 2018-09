El Callejón de Hamel, lugar muy visitado de La Habana

Actualmente es muy visitado por viajeros de todo mundo el Callejón de Hamel, que forma parte de las tradiciones cubanas.

Esto ocurre en momentos que La Habana se prepara para cumplir sus 500 años el 16 de noviembre de 2019.

Cosmopolita y animado, con bailes de origen africano todos los domingos al mediodía, así de simple y compleja puede ser la descripción del Callejón de Hamel, fiesta cubana perenne para quienes aman la alegría.

Se trata de un centro de adoración, relacionado con la Santería o Regla de Ocha, traída en el siglo XVI por los esclavos africanos obligados a trabajar en Cuba por los colonizadores españoles, sin embargo, ese escenario constituye mucho más de lo que a simple vista se puede apreciar, pues se trata de un proyecto de cultura comunitaria iniciado por el pintor cubano Salvador González.

