Cadena Iberostar: plena confianza en el destino Cuba

La Habana, Cuba.- La cadena española Iberostar Hotels y Resorts anunció que todos los hoteles operados en La Habana, Varadero, Trinidad y Santiago de Cuba brindan servicios con total normalidad y buen nivel de ocupación.

En un comunicado, reconoció que a pesar de los estragos por el huracán IRMA el destino está ya recuperado y funcionando a pleno rendimiento, y según previsiones de las autoridades cubanas la temporada alta para el turismo -de noviembre a abril- presentará resultados positivos.

Precisó que los hoteles Iberostar Ensenachos, Daiquirí y Playa Pilar reabrirán el primero de noviembre tras realizar una serie de mejoras en sus instalaciones, e Iberostar Mojito lo hará el 15 del mismo mes.

Esa cadena mallorquina -con más de dos décadas de presencia en Cuba- prevé contar con 20 hoteles en la isla a finales de este año para llegar a 12 mil habitaciones en 2020.

