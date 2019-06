Bufetes Colectivos, por mayor calidad

Brindar un mejor servicio es la prioridad de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y como prueba de ello dan continuidad al movimiento Estamos como debemos, que incluye dotar sus oficinas de buenas condiciones en saludo al aniversario 54 de la organización.

Esa distinción la han obtenido ya más de 50 establecimientos, y se entrega como estímulo el 8 de Junio, Día del Trabajador Jurídico, fecha en que Ignacio Agramonte defendió su tesis de abogado.

Bufetes Colectivos el pasado año brindó 460 mil 200 servicios, superando ampliamente los del año precedente, de ellos, 98, 6 por ciento a personas naturales y el 1, 4 a jurídicas.

Los bufetes ofrecen talleres de asesoría a trabajadores por cuenta propia en diferentes materias del Derecho, entre otras actividades.

