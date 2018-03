En breve Cruzada Juvenil de la Prensa en sitio histórico cubano

Guantánamo, Cuba.- Noveles reporteros guantanameros protagonizarán del 24 al 25 de marzo, la III Cruzada Juvenil de la Prensa, en la zona de El Aguacate, donde el entonces Comandante Raúl Castro fundó la primera comandancia del II Frente Oriental Frank País.

La preservación de la memoria histórica de Guantánamo y de Cuba, la interacción entre nuevos profesionales de la prensa, y contribuir a su formación, son algunos de los objetivos de ese recorrido, apuntó Taimí Fernández, presidenta provincial de la Unión de Periodistas de Cuba.

Esta expedición periodística , dijo, se activa cada marzo durante la jornada nacional del gremio, y en su primera edición llegó hasta campamentos que acogieron al Héroe Nacional.

Ahora, en la tercera Cruzada, periodistas y blogueros intercambiarán experiencias, y se acercarán mucho más a la historia y a públicos de la serranía.

