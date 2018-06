Bosque de los Héroes, conjunto escultórico erigido al Che en Santiago de Cuba (Fotos)

Desde octubre de 1973 se erige en la ciudad de Santiago de Cuba el Bosque de los Héroes, primer conjunto escultórico levantado a la memoria de Ernesto Che Guevara y sus compañeros de lucha caídos en Bolivia.

Constituidos por 73 lápidas de mármol donde en 15 aparecen talladas las figuras de los cubanos y latinoamericanos que entregaron sus vidas en tierras bolivianas.

El monumento de la autoría de la artista Rita Longa a propuesta del Comandante de la Revolución Juan Almeida, se ubica en una colina de la avenida de Las Américas desde donde se divisa el antiguo Cuartel Moncada.

En fechas significativas de la Patria acuden al Bosque de los Héroes pioneros, estudiantes, trabajadores y pobladores santiagueros a celebrar la efeméride y en especial los aniversarios del nacimiento o muerte del Guerrillero Heroico.

