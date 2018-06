Blue Diamond expondrá en La Habana negocios con Cuba

Representantes del Grupo Hotelero Blue Diamond, de Canadá, dialogarán con comunicadores latinoamericanos en La Habana la semana próxima, durante la realización del Seminario Internacional de Periodismo y Turismo.

La organizadora principal del encuentro, Hilda Prieto, indicó que esa cita, a realizarse en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí del 25 al 30 de junio, cuenta con una nómina que sobrepasa los 40 asistentes.

Dijo que se sumaron recientemente periodistas de Costa Rica y República Dominicana, a una lista que incluye informadores de Panamá, Argentina, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, así como de Perú, México, Estados Unidos y los anfitriones de Cuba.

Durante la charla, Blue Diamond expondrá los más recientes negocios en la Isla y las potencialidades de este archipiélago para el desarrollo de la industria de los viajes.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.