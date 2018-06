Barco por la Paz tocará puerto cubano

La Habana, Cuba. – El Barco por la Paz, ONG pacifista con base en Japón, tocará puerto cubano por décimo octava ocasión el próximo 17 de julio, informó este lunes en La Habana el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

En estos momentos el buque realiza su viaje 98 y entre los 25 puertos en que atracará está el de La Habana, donde ese día sus pasajeros realizarán diversas actividades, entre ellas un Foro por la paz, para zarpar en la noche desde la terminal de Cruceros de la rada habanera.

Como es tradicional viajan hibakushas o sea, sobrevivientes de los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, quienes narrarán sus vivencias de aquella barbarie.

El Barco por la Paz desde 2008 ha trabajado con la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, la cual fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz correspondiente al año 2017.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.