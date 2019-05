Bancos aplican bonificación por uso de tarjetas magnéticas

La Habana, Cuba. – En ocasión del Día de las Madres, los Bancos Metropolitano y de Crédito y Comercio aplican hasta el domingo una bonificación del 10 por ciento a los pagos que se realicen por los Terminales de Punto de Venta, conocidos como POS.

De acuerdo con ambas entidades, ello se corresponde además con el objetivo priorizado de hacer de las tarjetas magnéticas un medio de pago mucho más eficiente y seguro, que minimice el empleo del dinero efectivo.

La bonificación, vigente desde ayer para el caso de los clientes del Banco de Crédito y Comercio, y a partir de hoy para los del Banco Metropolitano, pretende incentivar el uso de las tarjetas emitidas a personas naturales para cuentas de ahorro, cobro de salario, estimulación y jubilaciones.

Para consultar las operaciones realizadas a través de los POS y las bonificaciones, se pueden utilizar los cajeros automáticos o el servicio de Banca Móvil.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.