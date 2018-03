Banco Central de Cuba desmiente rumores sobre el CUC

La Habana, Cuba. – En los últimos días ha aumentado la presencia de personas en las oficinas de los bancos y Casas de Cambio (CADECA), para realizar cambios de pesos convertibles (CUC), por pesos cubanos (CUP).

Ese hecho se fundamenta en la falsa información de que en los próximos días se retirará de la circulación como parte del proceso de unificación monetaria.

El Banco Central de Cuba informa que el CUC continuará en circulación hasta el momento que como parte del proceso de unificación monetaria se decida su retirada, ocasión en que se comunicará de forma oficial.

Asimismo se ratifica la permanencia de la tasa de cambio del peso cubano en 24.00 CUP por un CUC para las operaciones de ventas de pesos convertibles por la población a los bancos y CADECA.

En el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba se ratificó una vez más la decisión de garantizar los depósitos en cuentas bancarias en divisas extranjeras, pesos convertibles (CUC) y pesos cubanos (CUP), así como el dinero en efectivo en poder de la población.

Banco Central de Cuba

29 de marzo de 2018

