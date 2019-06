Avanzan en Matanzas obras sociales y de interés económico

Matanzas, Cuba. – En homenaje a la efeméride del Moncada diversas obras socioeconómicas en la provincia de Matanzas reciben el impulso productivo de los colectivos responsables con la entrega a tiempo y calidad.

Entidades de la salud pública en la ciudad cabecera, habitaciones en el turismo, la vivienda y otras del ámbito social incluidas las del programa por el aniversario 326 de la fundación de esa urbe.

Entre las acciones constructivas que se acometen en Matanzas, destacan la recuperación de viviendas afectadas por el huracán Irma y las inundaciones de la tormenta Alberto, reparación de escuelas, círculos infantiles y centros gastronómicos y del comercio.

El ajetreo posibilitará que junto a las tareas constructivas, de producción de alimentos y servicios turísticos se desarrollen los festejos populares y el disfrute de múltiples opciones de verano.

