Avanza implementación de Nauta Hogar en Las Tunas

Más de 480 clientes de Las Tunas disfrutan del servicio Nauta Hogar, que ofrece la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, en su primera etapa de implementación.

Lexa Batista Rodríguez, jefa de grupo de comunicación y mercadotecnia de la División Territorial de ETECSA en la provincia, declaró que la selección de los compradores del Nauta Hogar se realizó mediante una llamada telefónica a los domicilios que tuvieran la disponibilidad tecnológica requerida.

Información relacionada con las características del servicio y su instalación, las recargas, el pago y el mecanismo en caso de mudanza del domicilio, son esclarecidas por los funcionarios del sector mediante charlas antes y después de la contratación.

Señaló la directiva que además de la capital provincial, Nauta Hogar se extendió hacia Puerto Padre, la segunda ciudad en importancia en el territorio tunero.

