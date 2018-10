Autoridades listas para experimento del transporte en La Habana

Las autoridades encargadas de implementar el experimento para el reordenamiento del transporte en La Habana se encuentran listas para la puesta en vigor de esas normativas el venidero ocho de octubre.

Marta Oramas, viceministra del transporte, informó que ya concluyó el proceso de preparación de las estructuras administrativas responsables de emitir las licencias operativas para los transportistas privados.

Durante esta etapa se realizaron 327 seminarios, con una asistencia del 67 por ciento de los convocados, los cuales ascienden a más de seis mil, entre titulares de permisos para este servicio en jeep, autos, panel o microbús.

Alrededor del 90 por ciento de los transportistas privados inscritos en la capital se dedican al servicio de pasajeros, el cual constituye una importante alternativa al que prestan las empresas estatales.

