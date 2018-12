Aumenta telefonía pública en Pinar del Río

Pinar del Río ya cuenta con 44 nuevos teléfonos públicos instalados en zonas intrincadas y de difícil acceso, en las que antes se carecía de ese servicio.

Gustavo Fernández Serrano, jefe del departamento de telefonía pública de la división territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETCESA, explicó que de ese modo responden a inquietudes de la población, planteadas en las asambleas de rendición de cuentas.

Desde los lugares más críticos hasta los menos les hemos dado solución, puntualizó, por tratarse de comunidades que han crecido en los últimos años, en tanto abarcarán con la red móvil a las restantes localidades.

En la actualidad, la densidad de teléfonos públicos en la provincia es de 5,46 por cada mil habitantes, o sea, disponen de más de 3 mil 200 teléfonos públicos, de acuerdo con información de directivos de ETECSA en el territorio.

