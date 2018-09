Atractivas propuestas de los joven club de computación

Concursos, conversatorios, círculos de interés y más de 100 propuestas de cursos, forman el plan de prestaciones de los Joven Club de Computación y Electrónica existentes en Ciego de Ávila para celebrar el aniversario de creados esos centros en Cuba.

Esa iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro ha contribuido a la informatización de la sociedad cubana y a incrementar el conocimiento de diversos grupos etarios.

Darislexy Garachana, subdirectora de Comunicación Institucional en la dirección provincial de los Joven Club, informó que entre los 38 servicios que prestan están tiempo de máquina, navegación, juegos en redes y licencias de antivirus.

Oisair Alarcón, directora de los 8 Jóvenes Clubes existentes en el municipio de Ciego de Ávila, expresó que desde el comienzo del curso escolar apoyan gratuitamente la docencia de escuelas con déficit de maestros de informática.

