Atención a peatones

Estadísticas recientes de la Comisión Nacional de Seguridad Vial insisten en la necesidad de que los peatones tomen precauciones cuando hagan uso de la vía, ya que actualmente mucho pierden la vida por negligencias, tanto de choferes como de ellos propiamente, y ante ello la conciencia, disciplina y el cuidado son elementales.

Entre las medidas más importantes para los que circulan por las aceras está tratar siempre, y en lo posible, de caminar por la derecha, no avanzar por las calles bajo ninguna circunstancia, y no sentarse en el contén o borde de la acera porque es un peligro potencial.

También los peatones que hacen uso de las vías deben atravesar las calles por las esquinas, zonas de paso, o partes de la vía señaladas por las cebras o marcas para el cruce peatonal.

Queda prohibido, además, pasar por delante de autos detenidos momentáneamente para dejar o tomar pasaje o cualquier otro motivo.

