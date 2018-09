Asistirán profesionales a convención de ordenamiento territorial

Profesionales de 12 países expresaron su interés en participar en la XV Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que se efectuará del dos al cinco de octubre próximo en La Habana.

El secretario ejecutivo del evento, Carlos Manuel Rodríguez, explicó que cerca de 400 especialistas y estudiantes universitarios asistirán al encuentro, y puntualizó que las naciones más representadas son: Argentina, Colombia, Cuba y México.

En las sesiones se tratará acerca del ordenamiento territorial y sistema de asentamientos humanos, ciudades sostenibles, barrios precarios e informalidad urbana, hábitat y vivienda, cambios globales, medio ambiente y gestión de riesgos.

También se abordarán, temas relacionados con el territorio, economía y fuentes de financiamiento, catastro e información territorial, enseñanza de ordenamiento, y metodológicas, gestión y control.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.