Arribará a Cuba velero-escuela de la Armada de Uruguay

La Habana, Cuba. – Una nota del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), anuncia que en horas de la mañana de este miércoles 24 de julio, está previsto el arribo al puerto de La Habana, en visita oficial, del velero escuela Capitán Miranda de la armada de la República Oriental del Uruguay.

Agrega que durante su permanencia en nuestro país los marinos uruguayos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al Segundo Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, y al presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de la capital.

Los visitantes recorrerán lugares de interés histórico y cultural de La Habana, que se prepara para festejar sus Aniversario 500.

El velero permanecerá atracado en la Terminal de Crucero y la población podrá visitarlo el viernes 26 y sábado 27 de julio, en el horario comprendido entre las 02:00 de la tarde y las 07:00 de la noche.

