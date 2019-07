Arranca hoy Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo

La Habana, Cuba. – La XII Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se inicia hoy en La Habana, es de gran significación por ser el primer evento de su tipo luego de aprobado en Cuba el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida.

La cita sumará nuevos eventos como los Simposios de Ciencias de la Tierra, el Espacio y Clima Espacial; así como de Cuevas, Carso y Ambientes Subterráneos.

Hasta el viernes próximo, los delegados a la Convención sobre Medio Ambiente y Desarrollo dialogarán sobre la educación ambiental, las áreas protegidas, la gestión de riesgos de desastres y el enfrentamiento al cambio climático.

Como parte del evento tendrá lugar la Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales, donde estarán presentes más de 20 instituciones científicas y ambientales cubanas.

