Apuestan por la informatización en Artemisa

Artemisa, Cuba.- La presentación de interesantes productos y servicios de la Empresa de Aplicaciones Informáticas, Desoft, en Artemisa, caracterizó al evento Puertas Abiertas.

El director de la división territorial de Desoft, Raúl René Crespo, presentó entre las novedosas aplicaciones informáticas el sistema contable Versat Sarasola y el de portadores energéticos Energux que se emplean con éxitos en entidades artemiseñas.

Durante las Puertas Abiertas de la Empresa de Aplicaciones Informáticas en Artemisa, también fueron promovidos los servicios de seguridad informática, movilidad y formación que cautivaron la atención de los invitados al encuentro interactivo.

Figuran como los mejores clientes de Desoft la Empresa Porcina, la de Acopio y Beneficio del Tabaco Lázaro Peña y la de Producciones Alimentaria y Artículos Varios, estimuladas por su aporte a la informatización de la sociedad.

