Aprobada nueva Constitución de la República de Cuba

La Habana, Cuba.- En una jornada histórica en la que participaron el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime la nueva Constitución de la República.

Con el voto positivo de los 583 diputados presentes la Carta Magna fue aprobada por el legislativo, que además convocó a referendo popular para el 24 de febrero del próximo año.

La pregunta que se someterá a consulta será: ¿Ratifica Usted la nueva Constitución de la República?, explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo Santander.

En cumplimiento del Artículo 137 de la vigente Carta Magna, la votación parlamentaria se realizó de manera nominal, es decir proclamando cada diputado, uno por uno y a viva voz, su aceptación o NO.

