Aplazan Radiodebate de Radio Reloj

El Radiodebate organizado por Radio Reloj para efectuarse hoy, a las 4 de la tarde en saludo al Aniversario 60 de la Revolución y los 500 años de La Habana, quedó aplazado debido a las condiciones climáticas adversas informadas este miércoles por el Instituto de Meteorología.

Radio Reloj dará a conocer oportunamente la realización de esa importante actividad en la Plaza de Armas, sitio emblemático del Centro Histórico, donde tuvo lugar la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

En el Radiodebate los oyentes intercambian con locutores y periodistas en un encuentro que es espacio de reflexión para perfeccionar la misión de mantener minuto a minuto informado al pueblo.

Por medio de esa acción comunicacional, que se aplaza hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas adversas anunciadas por Meteorología, los públicos de Radio Reloj enriquecen la programación.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.