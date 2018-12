Anuncian nuevo centro comercial digital

La Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), anunció que ya está a disposición de la población cubana su Centro Comercial Digital www.superfacil.cu

Este portal brinda la posibilidad de acceder a servicios y productos cubanos en el territorio nacional en sus propias tiendas, informaron especialistas de la entidad perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

Especificaron que, a precios asequibles en CUP, pueden adquirirse en línea de contenidos digitales cubanos de variadas temáticas, idiomas y formatos, libros electrónicos, audiolibros, videos, documentales, películas, juegos y multimedia.

La oferta incluye soluciones informáticas para negocios propios y su pago de servicios, previamente contratados a CITMATEL, en sus oficinas en todo el país, donde próximamente se incorporarán nuevas tiendas, según la fuente.

