Analiza Comercio Interior gestión de Cooperativas no Agropecuarias

La protección al consumidor y las dificultades que enfrentan las nuevas formas de gestión no Estatal centraron los debates del Taller Nacional de Cooperativas no Agropecuarias.

Mirurgia Ramírez, directora de Servicios del Ministerio de Comercio Interior, refirió que el encuentro tenía entre sus objetivos profundizar en la marcha de ese experimento, corregir desviaciones y compartir experiencias.

La funcionaria explicó que la entrada en vigor de la Resolución 548 de la ministra del sector, que regula las normas para la protección al consumidor estaba muy vinculada a la forma de gestión no Estatal.

Yalina Garbey, directora de Protección al Consumidor del Comercio Interior, enumeró entre las principales violaciones que afectan a la población el trato inadecuado, violaciones en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos y alteraciones de precios.

