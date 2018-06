Ampliarán ofertas para el verano en Artemisa

Artemisa, Cuba.- La Empresa Provincial de Alojamiento y Recreación en Artemisa con 99 habitaciones equipadas con refrigerador, televisión y aire acondicionado, amplía sus propuestas para la etapa estival.

Informa el director general de la entidad, Rolando Delgado Rodríguez, que estarán a disposición del público las instalaciones El Mosquito y Herradura, en Mariel, así como Villa Victoria y el Hotel Baracoa en el costero municipio de Bauta.

En la Oficina de Reservaciones ubicada en el Hotel Campoamor en la ciudad capital de Artemisa, los vacacionistas podrán realizar sus contratos por 60 pesos al día con servicio de desayuno, almuerzo y comida.

Para el verano serán aseguradas de manera especial las distintas opciones de la Empresa de Alojamiento, que incluye variedad de cárnicos, helados, dulces finos, leche y pan de mejor calidad, además de un variado programa cultural y recreativo.

