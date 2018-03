Amplían Arquitectos e Ingenieros sus vínculos internacionales

La Habana, Cuba.- La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba anunció, en La Habana, la ampliación de sus vínculos con organizaciones latinoamericanas afines al sector.

Una de las acciones en ese sentido la logró con su incorporación a la Federación Internacional de Ingenierías Hospitalarias, fundada en 1970 y con un plan estratégico hasta 2020.

De las seis prioridades de la Federación Internacional una consiste en facilitar la divulgación de los recursos de la Ingeniería y la Arquitectura hospitalarias, mediante el intercambio de ideas, conocimientos, información y la contribución de sus miembros en una red internacional.

Solo en los últimos 5 años, La Habana acogió tres congresos de la Federación Internacional de Ingenierías Hospitalarias, mientras otro se hizo Camagüey.

