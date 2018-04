Amplía Ciego de Ávila servicio Nauta Hogar

Ciego de Ávila, Cuba.- La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), en Ciego de Ávila, continúa con la ampliación del servicio Nauta Hogar, mediante el cual se puede navegar en Internet desde las viviendas.

Esta prestación, que comenzó en noviembre último en algunas áreas poblacionales avileñas, se extiende paulatinamente a otras hasta completarla en todas las cabeceras municipales, informó Jesús Ruiz Méndez, jefe del departamento comercial de ETECSA en la provincia.

El Nauta Hogar, aunque con precios altos para el salario medio de un trabajador, muestra aceptación entre los clientes que suman más de mil 200 al cierre de marzo , señaló Ruiz Méndez.

Explicó el directivo que 18 centrales telefónicas poseen instalados los equipos de conmutación y los otros aditamentos necesarios para la operación del Nauta Hogar.

