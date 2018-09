Agasajan a cederistas matanceros en el barrio

Los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, en Matanzas, congratulan como Vanguardia Nacional a los miembros y organizaciones de base de la Zona 109, en el reparto Reynold García.

En el encuentro, Boris Luis Guerrero, primer secretario del Partido en el municipio cabecera, entregó el Diploma de Destacados a cederistas con resultados sobresalientes en el barrio y llamó a mantener la Unidad y el legado de Fidel.

Durante las celebraciones por el cumpleaños 58 de los CDR, en Matanzas, se agasajaron a los donantes voluntarios de sangre, miembros de los Destacamentos Juveniles y Mirando al mar, así como a fundadores.

En el hogar de la destacada revolucionaria ya fallecida María Josefa Morales, Fefa la del Comité, sede de la extensión del Museo 28 de Septiembre, los vecinos evocaron su relevante trayectoria.

