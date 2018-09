Afecta bloqueo estadounidense a discapacitados avileños

Los más de 3 mil 500 discapacitados que integran la Asociación Nacional de Limitados Físico-Motores, en Ciego de Ávila, sufren los efectos del bloqueo estadounidense y reconocen los esfuerzos del gobierno cubano para garantizarles una mejor calidad de vida.

El vicepresidente de la asociación en la provincia, Héctor Araujo, destacó que entre las limitaciones figura la falta de piezas de repuesto para los medios de locomoción, tales como, sillas de rueda, bastones y muletas, y el déficit de materia prima para la confección de zapatos ortopédicos.

Refirió que, no obstante, la Asociación avileña mantiene la mayor atención a los afiliados encamados y postrados, así como el apoyo y tramitación en la solución de sus problemas.

Insistió Araujo en reconocer el acompañamiento de los organismos de la administración Central del Estado en torno a la integración de las personas con discapacidad.

