Aduana en Cuba, bastión de la seguridad nacional

La Habana, Cuba. – El jefe de la Aduana General de Cuba, Nelson Cordovés Reyes, destacó entre las prioridades de trabajo de esa instancia la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico.

Cordovés dijo al periódico Granma que el tema tolerancia cero no es un lema y el país trabaja y se prepara constantemente para la detección de las drogas en todas sus formas, así como para evitar su circulación interna.

Además, se refirió al Centro Nacional de Control y Monitoreo de Embarcaciones de Recreo como organismo encargado de supervisar la estancia y el tráfico por nuestras costas e identificar los riesgos y vulnerabilidades que atenten contra la seguridad nacional.

El jefe de la Aduana General de Cuba apuntó también al fortalecimiento de otros sistemas de protección con la utilización de diversas técnicas como tomógrafos, sistemas de video-vigilancia y el clásico empleo de perros olfateadores.

