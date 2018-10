Más de 6 mil alumnos de la enseñanza primaria en Las Tunas ingresan a la Organización de Pioneros José Martí, en la etapa Moncadista del primero al tercer grado.

En toda Cuba se anudará por primera vez la pañoleta azul a los educandos de primer grado, en los actos patrióticos de las escuelas como homenaje del joven relevo al Guerrillero Heroico, en el aniversario 51 de su caída en combate.

Los actos de ingreso a la organización pioneril tendrán lugar en los 8 municipios de Las Tunas, con la participación de la familia en la entrega a los pequeños de un atributo que por su color simboliza el cielo de la Patria.

Para el próximo 19 se prevé el homenaje al primer pionero mártir Paquito González Cueto con el ingreso al Movimiento de Pioneros Exploradores, dedicado a actividades de campismo y formación patriótica, como la enseñanza de la Historia.



