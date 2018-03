Acoge Sancti Spíritus Celebración Nacional por el ocho de marzo

Sancti Spíritus, Cuba.- La provincia de Sancti Spíritus resultó sede de la celebración nacional por el ocho de Marzo: Día Internacional de la Mujer; decisión recibida con alegría por las féminas del territorio.

La noticia se dio a conocer en el Pleno Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, efectuado recientemente en La Habana, en el cual se informó que se tuvo en cuenta para ese otorgamiento el protagonismo de la mujer espirituana y la labor de la organización durante el 2017.

El trabajo comunitario, sobre todo en la prevención de hechos delictivos y conductas antisociales, la atención social y la labor educativa fueron elementos determinantes para adoptar la decisión del alto estímulo.

Hildeliza Jiménez, miembro del Secretariado de la FMC en Sancti Spíritus, dijo que el 48 por ciento de los ocupados en sectores de la economía y la sociedad en ese territorio son mujeres.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.