Academia de Estados Unidos reconoce trayectoria de intelectual cubano

La Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias distinguió al intelectual cubano e historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, como uno de sus miembros.

El historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, aparece entre las personalidades de 23 países que en octubre próximo ingresarán a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

El intelectual del país caribeño forma parte de la lista de Miembros Honorarios Internacionales, elegidos por la importante institución este año para reconocer sus logros sobresalientes en el mundo académico, las artes, los negocios, el gobierno y los asuntos públicos.

Nos complace reconocer la excelencia de nuestros nuevos miembros, celebrar sus logros convincentes, e invitarlos a unirse a la Academia y contribuir a su trabajo, expresó en un comunicado David Oxtoby, el presidente de la institución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.