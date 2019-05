Abrirán en La Habana hotel con tipología de madera

Como parte de las celebraciones por el medio milenio de la Villa de San Cristóbal, la ciudad ampliará su capacidad de alojamiento con 13 nuevas instalaciones, entre ellas un hotel con tipología de madera de muy alto estándar en el campo de golf de Capdevila.

Xonia Beltrán, delegada del Ministerio de Turismo en la capital, explicó que la apertura tendrá lugar para la próxima temporada alta de invierno, coincidiendo con las celebraciones por los 500 años de La Habana.

Agregó que la inauguración del inmueble forma parte del programa de remodelación y ampliación de ese Campo de Golf, asimismo anunció la próxima puesta en marcha del hotel Portales de Paseo, que funcionará bajo la marca Encanto.

En el contexto de la Feria Internacional de Turismo, está prevista la inauguración de los hoteles Palacio Cueto y Vedado Azul, y en los próximos meses el Vedado 500 y Paseo del Prado.

