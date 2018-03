Abre convocatoria para edición del Programa de Historia

La Habana, Cuba.- Patrocinado por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente y el auspicio del Instituto de Historia de Cuba, entre otros organismos, quedó abierta la convocatoria a la IV edición del Programa de Historia.

Yoel Cordoví Núñez, vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba, informó en conferencia de prensa que hasta la segunda quincena de julio es posible enviar los proyectos de investigación con la premisa de que tengan impacto social.

Los proyectos de investigación poseen una importancia esencial en la formación y desarrollo de la cultura, y tienen una influencia decisiva en la vida de los hombres.

Enfrentar el desmontaje de nuestra historia que hacen los enemigos de la Revolución, divulgar personalidades y hechos poco abordados, y profundizar desde la historiografía en los valores de nuestra identidad están entre los objetivos del Programa de Historia.

