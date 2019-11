Segunda visita gubernamental a Guantánamo (+Fotos)

Guantánamo, Cuba. – El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, encabezó este jueves la segunda visita gubernamental a Guantánamo para evaluar la marcha de programas socio-económicos priorizados.

Durante el recorrido por importantes objetivos económicos Díaz-Canel estuvo acompañado por el vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, y los vicepresidentes del Consejo de Ministros Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, Inés María Chapman, Jorge Luis Tapia Fonseca y Roberto Morales Ojeda, así como ministros y viceministros.

En Caimanera se interesó por la situación del fondo habitacional, la aceptación de los servicios de salud y el programa de autoabastecimiento local, entre otros asuntos.

Díaz-Canel identificó como principales problemas los de residuales, alcantarillado y vivienda, del cual dijo que hay que evaluar bien las tipologías constructivas que deben emplearse, por causa de la salinidad del suelo.

En el guantanamero municipio de Caimanera, el presidente de la República Miguel Díaz-Canel dijo que con ese heroico pueblo se podrá contar siempre y aunque los yanquis sigan apretando, seguiremos resistiendo con los caimanerenses en la primera trinchera.

La sede universitaria municipal de Caimanera, una de las dos minindustrias de materiales de la construcción de ese municipio y la salina Frank País fueron sitios que recorrió este jueves Canel, como parte de la visita de gobierno a Guantánamo.

Durante la primera jornada, el presidente cubano se trasladó al Polo Productivo de Yateritas, mayor productor de plátanos de Guantánamo, donde se lleva a cabo una inversión sobre la marcha para revitalizar el sistema de riego.

Canel estuvo además en la Empresa de Productos Lácteos de la ciudad cabecera, donde conoció razones del incumplimiento productivo por déficit de materias primas y problemas tecnológicos.

El presidente Miguel Díaz-Canel destacó la participación de la Universidad de Guantánamo en el desarrollo local, en cumplimiento con la indicación gubernamental de estrechar esos vínculos para un mayor aprovechamiento de las potencialidades.

En el teatro universitario Canel dijo que esa es la actitud que queremos de nuestras universidades, las que deben estar cada vez más inmersas en la búsqueda de soluciones a los problemas de los territorios.

Durante la estancia en esa casa de Altos Estudios, el presidente de la República recorrió también el Centro de Gestión Integrada de Proyecto para el Desarrollo Local, así como el Parque tecnológico de la Universidad.

En horas de la noche estuvo, además, en el Hospital General Docente Doctor Agostinho Neto, y otros sitios de interés en Guantánamo, donde concluirá hoy la visita gubernamental que encabeza.

