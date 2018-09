Se reúne Presidente cubano con artistas y promotores culturales norteamericanos (+Fotos)

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, se reunió con artistas, filántropos y promotores culturales de Estados Unidos, como parte de su agenda de trabajo por su participación en la LXXIII sesión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Jane Rosenthal, productora, directora ejecutiva y co-fundadora de Tribeca, y el actor Robert De Niro, dieron la bienvenida al mandatario cubano en el emblemático edificio Dakota, en Nueva York.

Los buenos vecinos no levantan muros, que la cultura sirva para construir puentes, expresó Robert De Niro, protagonista de cintas como El Padrino II y Toro Salvaje, reportó la agencia Prensa Latina.

De acuerdo con una información citada por el canal Dominio Cuba, Díaz-Canel tuvo palabras de agradecimiento a los artistas y recordó el reciente Festival Artes de Cuba celebrado en el Kennedy Center.

Subrayó la importancia de promover nuevas acciones y encuentros culturales que acerquen a ambos países e invitó a los artistas a llevar lo mejor de la creación estadounidense a Cuba, a mostrar sus producciones y contribuir a estrechar los lazos entre los dos pueblos por encima de las diferencias políticas e ideológicas.

El Presidente explicó las características del sistema de enseñanza artística cubana, que pese a las carencias sufridas por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, mantiene la calidad, acceso universal y gratuito y la calidad que se expresa en la formación y desempeño profesional de los graduados cubanos.

En esta jornada el mandatario cubano sostuvo una reunión con altos directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de la industria de viajes de este país, a quienes abordó las que tiene este sector para ambos países y la necesidad de que se eliminen las prohibiciones que impiden a los norteamericanos visitar la nación vecina libremente.

