Villa Clara sede del Día Internacional de la Enfermería

Villa Clara, Cuba. – Los resultados integrales en la asistencia y docencia permitieron a Villa Clara obtener la sede de las actividades centrales de Cuba por el Día Internacional de la Enfermería este 12 de mayo.

La central provincia cuenta con más de 6 mil profesionales de esa rama de la Salud, los que en su mayoría culminaron estudios superiores como licenciados en la especialidad.

Entre los logros de Villa Clara, que la hicieron acreedora de las actividades centrales por el Día Internacional de la Enfermería, destaca el trabajo vinculado con la Sociedad Cubana que aglutina al gremio, y la formación docente en universidades y otros centros dedicados a la superación.

El acto nacional por la fecha en ese territorio tendrá lugar el 11 de mayo en la Escuela Provincial del Partido Carlos Baliño, donde se reconocerá la labor de quienes practican tan noble profesión.

