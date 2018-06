Villa Clara por la medicina homeopática

Medicamentos hechos con pasiflora y otros elaborados a partir de tejido óseo y conjuntivo, constituyen solución para numerosos pacientes de Villa Clara y otras provincias que acuden a la farmacia homeopática de la cabecera provincial.

Ubicado en la intersección de las calles Cuba y Nazareno, en Santa Clara, ese centro fábrica también compuestos a partir de elementos minerales, entre los que se encuentra el petróleo.

Idania López González, Licenciada en Farmacia, aseveró que personas afectadas con trastornos digestivos, circulatorios, elevada presión arterial, insomnio, estrés y ansiedad, encuentran en esa institución un paliativo eficaz para sus padecimientos.

Los medicamentos de homeopático no causan reacciones adversas ni poseen contraindicaciones para sus consumidores, a diferencia de aquellos que proceden de grandes fábricas farmacéuticas, y se componen de abundantes químicos.

