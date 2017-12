Villa Clara cierra el año con avances en la Salud

Santa Clara, Cuba. – A fin de elevar la calidad de los servicios de Salud en la provincia de Villa Clara, casas de abuelos, hogares de ancianos, consultorios médicos y hospitales recibieron acciones de mantenimiento durante el año.

Entre las obras están los dormitorios para personal médico en hospitales santaclareños, el Cuerpo de Guardia del Pediátrico José Luis Miranda, y las áreas de Anatomía Patológica y Radioterapia Superficial del hospital Celestino Hernández.

Las inversiones en Salud previstas en Villa Clara para 2018, incluyen el hogar de ancianos de Caibarién, los hospitales 9 de Abril, el Arnaldo Milián Castro y Cardiocentro Ernesto Guevara.

En la provincia se ejecuta, además, la reparación de instituciones dañadas por el huracán Irma, y la instalación de equipamientos en el Laboratorio de Anatomía Patológica del hospital Celestino Hernández y el de Microbiología del Materno Mariana Grajales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.