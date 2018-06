En Varadero Congreso Internacional de Neurodesarrollo

Expertos de Cuba, México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España participan en el II Congreso Internacional de Neurodesarrollo y Atención Temprana, con sede en Varadero hasta el día 17.

Entre ciclos de talleres, posters y otras modalidades se estructura la agenda del evento, para tratar temas como la evaluación del desarrollo infantil, afectaciones motoras y rehabilitación.

Sobresale en el programa la conferencia Trastornos del neurodesarrollo; trastornos del espectro autista. Experiencia de 5 años en la neuromodulación por medio de la Estimulación magnética transcraneal en niños, a cargo del doctor español Guillermo Paret.

Jorge Pedro Rodríguez, presidente del comité organizador, declaró que el Congreso constituye un espacio abierto a la participación de médicos generales y pediatras, para socializar resultados de investigación.

