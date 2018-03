Valoran de positiva la oncología veterinaria

Pinar del Río, Cuba.- El doctor Jesús Moreno Lazo, presidente del Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río, dijo que la institución se alista para desarrollar durante el transcurso del mes de abril, el Segundo Taller de Oncología referida a la medicina animal.

Aseveró que entre los temas a tratar se incluyen también los diagnósticos y perspectivas futuras en la terapeuta y el control de procesos congénitos en mamíferos y aves, a cargo de catedráticos de la Universidad Agraria de La Habana.

El presidente del Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río explicó que desde su primera versión, el Taller de Oncología despertó el interés de médicos y especialistas de esa rama por la diversidad de asuntos tratados en ese campo.

Moreno Lazo confirmó que posteriormente en mayo en ese mismo centro, se organizará un taller relacionado con las enfermedades y enfoque sistémico en granjas avícolas.

