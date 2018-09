Vacunan contra la gripe a niños y ancianos en Villa Clara

Más de 84 mil villaclareños quedarán inmunizados, durante el presente año, mediante la vacuna destinada a protegerlos de las infecciones respiratorias agudas, fundamentalmente las provocadas por el virus de la influenza.

Según la doctora Dayamí Concepción Rodríguez, funcionaria del Ministerio de Salud en esa provincia, cifra la integran un segmento de la población infantil y de la adulta, por considerarse los grupos de mayor riesgo.

La primera dosis la recibieron en el mes de julio y en estos momentos se les administra la segunda, que permite inmunizarlos contra esas enfermedades, declaró la experta y agregó que la cifra de menores sobrepasa los nueve mil.

Esa campaña contra la gripe se inició en junio con los adultos mayores y otros pacientes diabéticos, asmáticos, con insuficiencia renal crónica, los que residen en hogares de ancianos y casas de abuelos.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.